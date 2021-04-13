Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. 40-летний актер и партнерша, актриса Бренда Сонг, объявили о рождении сына. Об этом сообщает Esquire.

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Ребенок весом 3,11 килограмма появился на свет 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера. "Мы очень рады", — прокомментировала радостное событие пара.

Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомилась на съемках фильма в Таиланде несколько лет назад.

В 2019 году Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить "Один дома". В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. "Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", — написал он под постом.

Калкин также известен по картинам "Добрый сынок", "Богатенький Ричи", "Моя девочка", "Клубная мания", "Спасенная", "Секс на завтрак" и "Повелитель страниц".