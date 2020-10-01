Макронам подарили латвийские велосипеды - и президентская пара в восторге
Foto: Valsts kanceleja

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижитт 30 сентября завершили двухдневный официальный визит в Латвию. Домой они отправились не с пустыми руками - на память в подарок от главы нашего государства Эгила Левитса и его жены Андры президентская чета Франции получила в подарок два велосипеда Ērenpreiss.

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Созданная в 1927 году велосипедная фабрика Густава Эренпрейсса когда-то была известна далеко за пределами Латвии и являлась крупнейшим производителем велосипедов в Балтии. Во время Второй мировой войны она была закрыта, а в 2010-м прапраправнук основателя Том восстановил фабрику. Именно на ней сделаны велосипеды, подаренные Макрону и его жене.

Советница президента по вопросам общественной коммуникации Айва Розенберга рассказала Delfi, что Макрон и его супруга в восторге от велосипедов. Выбор пал на такие подарки по следующим причинам: они произведены в Латвии, соответсвуют общему курсу ЕС на экологичную среду, соответствуют мировоззрению президента Франции, который заботится об экологии.

Отметим также, что Эммануэль Макрон получил в подарок модель Gustav Blue, а его супруга Брижитт - дамскую модель Paula Ivory.

Макронам подарили латвийские велосипеды - и президентская пара в восторге
Foto: Valsts kanceleja

Первая пара Франции в ответ подарила Эгилу Левитсу и его супруге Андре коллекцию французских вин и фарфор.


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Эгил Левитс Эммануэль Макрон
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