Максим Бусел выпустил клип на свою песню "Молчи"

Актер театра и кино Максим Бусел презентовал музыкальный клип на свою песню "Молчи". Режиссёром видео выступила его сестра Дарья Чуркина, для которой этот проект стал дебютом и одновременно успешной дипломной работой в колледже Victoria.

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Презентация клипа прошла в частном пространстве интернет-магазина антикварных вещей "Florence Antique Decor" и винтажной брендовой одежды "Love Me Forever". Декор и интерьер помещения — от венецианских стульев до люстр и зеркал Мурано — создали ощущение итальянского палаццо.

Музыкальное оформление мероприятия подготовили молодые исполнители Kirill и Kelen, вместе с которыми Максим исполнил несколько душевных песен — подпевали все собравшиеся.

Кульминацией вечера стал показ самого клипа "Молчи" - выстроенной в стилистике "Амели" истории любви, начавшейся в кафе у Бастионной горки. Концовка неоднозначна. Зрителю предлагается самому догадаться - хэппи-энд или не совсем.

Зато мерч клипа вполне конкретен – это майки и маски с вышивкой "Молчи". Одной из обладательниц майки стала актриса Анта Айзупе, сыгравшая вместе с Буселом в постановке Владислава Наставшева "Три сестры".

Фото - Анна Коновалова:

