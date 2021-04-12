instagram.com/fadeevmaxim
Foto: instagram.com/fadeevmaxim

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения на 115 килограммов.

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По его словам, сбросить вес ему помогли регулярные занятия спортом, массаж, душ Шарко, а также отсутствие стресса из-за работы. В качестве физических упражнений он посоветовал скандинавскую ходьбу, приседания и занятия на домашнем тренажере. Об этом он рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Мотивацией же для Фадеева стал сердечный приступ, который он перенес полтора года назад.

Ранее Фадеев потребовал извинений от известного диетолога Алексея Ковалькова, который заявлял, что тот похудел не самостоятельно, а при помощи врачей и оперативного вмешательства. Диетолог предрек всем, кто попытается повторить опыт продюсера, множественное выпадение волос, опускание почек и тромбоэмболию легочной артерии. Доктор считает, что Фадеев делал абдоминопластику для того, чтобы после похудения убрать излишки кожи с рук. Музыкант опроверг эту информацию и заверил, что не делал никаких операций и за 1,4 года самостоятельно похудел "по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине".

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Lenta.ru

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