Максим Галкин отреагировал на объявление "иноагентом" в РФ

Российский артист Максим Галкин прокомментировал решение министерства юстиции РФ внести его в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". В обращении, опубликованном в Instagram в субботу, 17 сентября, он заявил, что не относит себя к "иноагентам", отметив, что не занимается политической деятельностью и уже много лет не получал деньги от концертов в Украине.

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"Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Начинал еще при Борисе Николаевиче Ельцине. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой", - сказал Галкин.

Он назвал надуманным повод для признания его "иноагентом" в России, добавив, что не собирается отказываться от жанра юмора и сатиры "в угоду политической конъюнктуре". "Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", - подчеркнул юморист.

Галкин критиковал российское вторжение в Украину

Максим Галкин стал 23-м человеком, внесенным в список физлиц-"иноагентов". Он многократно публично критиковал российское вооруженное вторжение в Украину. Еще 24 февраля - сразу после начала вторжения - он написал: " Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно". Позднее Галкин начал давать концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.

Российские федеральные телеканалы отказались от сотрудничества с Галкиным. Вместо него ведущим программы "Сегодня вечером" на "Первом канале" стал Николай Цискаридзе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале сентября сказал, что Галкин делал "очень плохие заявления" и что "ему явно с нами не по пути". Вместе с супругой Аллой Пугачевой Галкин покинул Россию в начале марта.