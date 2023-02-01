Максим Галкин собирает полные залы в Германии. О чем он сейчас шутит?

В то время как выступления Филиппа Киркорова в Германии отменяют, другой российский артист собирает полные залы. Говорит ли Максим Галкин о войне? Издание Deutsche Welle рассказывает о том, как прошел один из концертов артиста.

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Здание Capitol Theaterв Дюссельдорфе ярко подсвечивается в темноте вечернего города. Во вторник, 7 февраля, публика собралась здесь не для того, чтобы насладиться современным танцем, как это обычно бывает. Все эти люди приехали на концерт российского артиста Максима Галкина.

Максим Галкин на немецкой "Фабрике звезд"

Дюссельдорф - уже третий город в рамках его тура по Германии. В то время как все концерты Филиппа Киркорова в немецких городах отменяются, Максим Галкин собирает полные залы. Чем же "нагадивший России" и "бросивший Аллу Пугачеву", как не устают писать об этом артисте пропагандистские СМИ в России, заслужил такую любовь публики на Западе?

А публика, пришедшая в концертный зал в Дюссельдорфе, его явно любит. От девушек, не успевших занять свои места, но уже разместивших фото с концерта в своем аккаунте, до людей в возрасте, давно переехавших в Германию из бывшего Советского Союза. Только они, наверное, готовы до слез смеяться над сценкой Галкина о поездах дальнего следования со всей их атрибутикой - отварными яйцами, завернутой в фольгу курицей и незабываемыми туалетами. Старая программа, заезженные шутки... подумают, те, кто не был на концерте, и не дочитают эту статью до конца. А зря.

Как Максим Галкин шутит на сложные темы

Казалось, в глазах пришедших на концерт в Дюссельдорфе зрителей читался один и тот же вопрос: "О чем будет шутить Максим Галкин?". Артист полушутя попросил публику не снимать его выступление на смартфоны, ведь ему уже 8 февраля выступать в следующем немецком городе - баварском Фюрте, который тоже надо удивлять. "В Фюрте не будет удивления, а в Москве будет еще одно уголовное дело", - пошутил артист со сцены.

Надо отметить, признанный в России иноагентом Максим Галкин ни разу за все свое выступление не позволил себе того, за что Минюст, собственно, признал его иноагентом. Ни антироссийской деятельности никакой нет, ни украинских денег ему никто не платил уже лет десять, потому что он в Украине давно не гастролировал. "Максимум - знакомые и родственники передавали сало", - сознался сатирик. Даже войну в Украине он называет специальной военной операцией, как того требуют законы РФ. Но, конечно, о войне, о своем отношении к происходящему Максим Галкин на своем концерте сказал больше, чем в любом интервью, от которых он пока отказывается.

Не будем пересказывать программу, которая меняется и дополняется от концерта к концерту, скажем только что аплодисменты раздавались в зале каждый раз, когда речь шла об Украине, которую артист назвал "замечательной страной". Особенно публике понравилась шутка про то, что сначала в России никто не верил в вакцинацию, зато потом все поверили в спецоперацию. Канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) Галкин сравнил с почтальоном Печкиным: немецкий политик передает Украине танки, приговаривая "Только я вам ее не отдам, потому что у вас докУментов нету". Острые шутки были направлены в адрес многих артистов в России, которые, как подчеркнул Максим Галкин, после публикации его антивоенного лозунга сначала поддержали его, а потом начали "удалять". Филиппу Киркорову, оставшемуся без концертов в Германии, было отведено несколько реплик. Одна из них вызвала лавину смеха: "Если Филипп появится на линии фронта в своих прозрачных колготках, то все тут же и закончится".

Максим Галкин и его любовь к свободной родине

Под занавес ответим на один из самых волнительных вопросов. Действительно ли Галкин признается теперь в любви аудитории на Западе, в чем его часто упрекают в России? Да, Максим Галкин с любовью обратился к зрителям в Дюссельдорфе, но всем своим выступлением в еще большей любви он признался своей родине. Нередко люди в зале плакали, хотя изначально пришли посмеяться.

Про российского президента артист отметил, что тот не видит сейчас ни его, ни Бабкину, ни Долину. "Он где-то там, в своих космических завоеваниях, между Марсом и Юпитером, фигачит по орбите, не принимая сигналов с Земли", - с грустью в голосе пошутил артист.

После бурных аплодисментов публика покидала концерт. Молча. А Максим Галкин, одетый во все черное, ушел со сцены покорять другие города Европы. В десяти метрах от tanzhaus nrw и Capitol Theater, где проходил концерт, есть улица с названием Московская - Moskauer Strasse. "Скоро переименуют", - раздался голос одного из зрителей, проходивших мимо.