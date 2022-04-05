Максим Галкин уехал из России, но нашел новый источник дохода
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Шоумен Максим Галкин, который остался без рекламных контрактов в России, нашел новый источник дохода. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист лично обратился к поклонникам и пригласил их на свои будущие концерты в Израиле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сейчас Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети находятся в Израиле. Ранее украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал, что шоумен остался без рекламных контрактов. Благодаря этому у телеведущего стало больше свободного времени, а потому он позволил себе отпуск за границей.

Однако находясь за рубежом телеведущий придумал, как ему подзаработать. Выступления состоятся по меньшей мере в шести городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Отметим, что ранее в одном из интервью Галкин рассказал, что ощущает свою ответственность за будущее двойняшек Гарри и Лизы, ему также нужно позаботиться и об Алле, которая почти не дает концертов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?