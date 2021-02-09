Максима Фадеева затравили после прививки против "ковида"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев пожаловался на травлю после вакцинации от COVID-19. Пост на эту тему он опубликовал в Instagram.

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Шоумен рассказал, что привился "Спутником V", после чего люди начали желать ему смерти и писать "кучу всевозможной гадости". Они обвиняли его в том, что он желает вырождения русского народа и призывает ставить прививки детям.

Фадеев рассказал о своем опыте вакцинации, вспомнив, что в первый день место прививки слегка болело. Позднее появилась сонливость, которую, по словам продюсера, практически невозможно было контролировать. После второй прививки он не испытал никаких побочных эффектов.

"А для самых упоротых, которые постоянно кричат: "Не ставьте! Не ставьте!" Это как раз те самые люди, которых не нужно слушать", — сказал Фадеев.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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