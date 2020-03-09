После продолжительного затишья дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к своим подписчикам в Instagram.
В первом за последние четыре месяца посте девушка поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что испытывает серьезные психологические проблемы в связи с болезнью матери. По словам дочери Заворотнюк, пережить непростой период ей помогают родственники, близкие друзья и все неравнодушные люди.
"Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете как это сложно — и я держу все глубоко внутри сердца. Я люблю всех, и я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдет радость и счастье", — написала Анна.
В комментариях пользователи оставили сотни пожеланий здоровья актрисе. Одна из подписчиц написала, что понимает состояние Анны, потому что в прошлом году ухаживала за неизлечимо больной матерью и несколько месяцев назад ее потеряла. Дочь Заворотнюк принесла своей подписчице соболезнования и высказала уверенность в том, что актриса выздоровеет.
"Мы докажем что эту болезнь можно победить", "Мы справимся, у нас нет другого варианта", "Спасибо за такие хорошие слова, не представляете как вы мне помогаете", — написала Анна в ответ на комментарии.
Тревожные новости о тяжелом заболевании Заворотнюк стали появляться в СМИ в августе 2019 года. Разные источники опубликовали десятки комментариев якобы от анонимных врачей или соседей по палате актрисы. Первое официальное заявление о здоровье Заворотнюк ее родственники сделали 15 октября.
В Instagram-аккаунте "Поддержка Заворотнюк" они сообщили, что звезда действительно больна и находится в медицинском учреждении. Новости о ряде сопутствующих симптомов, о которых писали СМИ, семья актрисы опровергла.
"Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — говорится в сообщении.
Ссылка на этот пост была опубликована на официальной странице Заворотнюк в Instagram. Родственники актрисы попросили общественность уважать их желание не распространять информацию о диагнозе и прочих деталях заболевания. "И пусть бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников", — подчеркнули родственники звезды.
Они пожелали никому не столкнуться с такой болезнью и не узнать ее подробностей, а также поблагодарили за поддержку всех, кто относится к ситуации с пониманием. В аккаунте "Поддержка Заворотнюк" периодически публикуются опровержения публикуемых в СМИ "сенсационных заявлений" и "инсайдерской информации" о состоянии актрисы. Одним из последних постов на этой странице стало опровержение слухов о смерти знаменитости, опубликованных со слов "осведомленного источника".
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Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех🙏🏻 и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье