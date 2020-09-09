Маме не понравилось. Вайра Вике-Фрейберга рассказала о своей помолвке

9 сентября на канале 360TV пройдет премьера нового ток-шоу "Скажи это громко" (Pasaki to skaļi). Его первой гостьей стала экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, которая раскрыла семейные секреты.

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В ходе программы она расскажет о своих отношениях с супругом Имантом Фрейбергсом и почему ее мама была немного разочарована тем, как дочери сделали предложение руки сердца.

"Мама была "королевой драмы", - поделилась Вайра Вике-Фрейберга, отметив, что та была удивлена не тем, что дочери сделали предложение, а что сначала жених не попросил дозволения родителей. "По-моему, родители часто не готовы к моменту, когда дети уходят и начинают собственную жизнь", - считает экс-президент.

На вопрос, умеет ли Имант делать романтические сюрпризы, она ответила, что они не имеют какой-то особенной ценности в ее жизни.

Еще одним гостем программы станет человек, которому Вайра Вике-Фрейберга очень благодарна за вдохновение и выскажет это в эфире. Что это за человек, создатели программы пока не раскрывают.