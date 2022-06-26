Мамы не дуры! Почему известные геи Латвии продолжают "сидеть в шкафу"

"В Латвии всего два известных человека, которые не скрывают свою альтернативную сексуальность - я и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич", - иронизирует журналист Карлис Стрейпс. В начале 1990-х, когда он приехал в Латвию из США, то привез с собой и свою свободу - быть открытым геем. Прошли 30 лет, но большинство известных в нашей стране людей продолжают, как говорят, "сидеть в шкафу". Психотерапевт Дайнис Балодис предполагает, что скрытым гомосексуалам, возможно, приятно жить двойной жизнью.

"За все 32 года независимости Латвии "из шкафа не вышел" ни один актер или актриса, музыкант, спортсмен. Они уже ушли из жизни, поэтому могу сказать, что геями были театральный и кинокритик Нормунд Науманис и актер Андрей Жагарс - но публично они об этом никогда не говорили. Однажды у меня была возможность спросить об этом - и оба ответили, что "мама же не знает". Но мамы не дуры! Если тебе 50 и тебя никогда не видели с женщиной, даже самая невнимательная мама наверняка что-то поймет", - говорит Стрейпс.

Можно лишь гадать, какой была бы жизнь Науманиса и Жагарса, если бы они не скрывали этого. Скорее всего, более свободной и простой. Ведь их повсюду преследовали подозрения - люди-то на кухнях обсуждают: "Слушай, он же гей?! Никаких доказательств, но слухи в народе ходят". Подобные разговоры относятся ко многим местным поп-артистам - тех, кто наслаждается славой, кого боготворят подростки или женщины.

Портал Delfi обратился к некоторым исполнителям, предложив хотя бы анонимно рассказать правду или объяснить свое нежелание "выйти из шкафа", но все промолчали.