Российский актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в социальных сетях видео, где скандалит с бывшей (третьей) супругой Елизаветой Шевырковой.

Подписчиков артиста возмутило то, что пара выясняет отношения при сыне Марселе. Они также с недоумением спрашивают в комментариях, зачем Марат все это выставляет на публику.

Судя по всему, Елизавета приехала забрать сна, который проводил время с отцом, и осталась очень недовольно увиденным. Женщина утверждает, что Башаров пьян, на что актер обращается с вопросом к ребенку, "пил ли папа". При этом Марат утверждает, что экс-супруга его ударила.

"Ты одному ребенку уже психику сломал, хочешь и моему?! Не дам", в сердцах говорит Елизавета, обещая приехать с полицией.

Позднее Башаров удалил видео из Instagram, а также другие свежие публикации, где негативно высказывался о бывшей жене.