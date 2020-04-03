Марат Башаров впервые признал, что изменял и бил своих жен

Российский актер Марат Башаров впервые открыто рассказал о том, почему его семейная жизнь не сложилась ни с одной из трех бывших жен.

Дольше всех продлились его отношения с Елизаветкой Круцко, с которой он познакомился на съемках "Сибирского цирюльника". С ней, по словам Башарова, у них был брак "узаконенный по исламу". В 2004 у пары родилась дочь Амели. А в 2009 Башаров и Круцко расстались. Причиной стали измены актера. При этом, как признался Марат в программе "Судьба человека", он свои увлечения от Елизаветы не скрывал, а она прощала. "Когда изменяешь любимому человеку, это жестоко - не говорить, скрывать это все... Хоть какая-то надежда должна быть. Я эту надежду вселил в нее и в себя обещаниями, что вернусь", - рассказал артист.

Спустя пять лет Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой, племяннице актера Эммануила Виторгана, но уже через полгода Архарова заявила, что муж ее избил, предоставив медицинские документы о полученных травмах. По словам Екатерины, приступы агрессии были вызваны алкоголем. Мириться с этим она не стала и брак, не продержавшись года, был расторгнут.

Третья и теперь тоже бывшая жена актера Елизавета Шевыркова, которая в 2016 году родила от Марата сына, также пострадала от рук Башарова. По признанию ее родственников, она не раз обращалась в травмпункт, но жалела супруга и отказывалась засвидетельствовать побои. В начале прошлого года она ушла от актера и вскоре пара развелась.

"Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать", - заявил Марат. Он также признал, что поднимал руку на своих женщин, объяснив это тем, что "попали под горячую руку".