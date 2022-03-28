Марихуана, антидепрессанты и опиоиды: от чего умер барабанщик Foo Fighters
Foto: EPA/Scanpix/LETA

25 марта барабанщик группы Foo Fighters Тейлор Хокинс был найден мертвым в номере отеля в Боготе (Колумбия), где коллектив должен был выступить в рамках тура по Южной Америке. Музыканту было 50 лет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предварительный токсикологический тест, проведенный экспертами, показал в организме Хокинса не менее 10 веществ.

Согласно сообщению генпрокуратуры Колумбии, анализ обнаружил следы марихуаны, опиоидов, трициклических антидепрессантов и бензодиазепинов, которые используют для лечения бессонницы или тревожности. Как пишет издание Semana, Хокинс умер от остановки сердца, вызванной передозировкой.

Марихуана, антидепрессанты и опиоиды: от чего умер барабанщик Foo Fighters
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Foo Fighters опубликовали заявление, в котором просят "отнестись с максимальным уважением к семье своего коллеги в это невообразимо трудное время". У Хокинса была жена и трое детей.

Тейлор Хокинс присоединился к группе в 1997 году, до этого он два года был барабанщиком в группе Аланис Моррисетт.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara