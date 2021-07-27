instagram.com/marina_phedunkiv
Foto: instagram.com/marina_phedunkiv

Комедийная актриса и телеведущая Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца. Для актрисы это уже третий брак.

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Сообщается, что избранником 49-летней артистки стал 37-летний итальянец Стефано Маджи. Предприниматель уже несколько лет живет и работает в России.

Предположительно, Федункив и Маджи подписали документы о заключении брака в одном из московских МФЦ, где их и застали очевидцы.

По некоторым данным, Федункив и Маджи планируют устроить масштабную свадьбу в конце лета.

Сама актриса информацию о заключении брака не прокомментировала.

Федункив была замужем дважды. Первым ее мужем стал однокурсник Сергей Щелчков. Со Щелчковым она прожила 12 лет. Вторым супругом актрисы стал предприниматель Михаил Федункив, с ним она провела вместе 13 лет. Детей у артистки нет, и в 2020 году Федункив признавалась, что не исключает усыновление ребенка. На третий брак она намекала в мае 2021 года.

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