Мария Максакова хочет уехать из России в США
Foto: Sputnik/Scanpix

Оперная певица Мария Максакова в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала о том, что хочет уехать из России в США.

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Это она планирует сделать после завершения касающихся ее недвижимости судебных процессов в России. Певица хочет вернуться к младшему сыну в Киев, а потом уехать в Америку. "Я же не чья-то собственность, нормальные люди это понимают, что я свободный человек, перемещаюсь по миру, бываю не только в Украине и России. Я в Америке сейчас собираюсь творческую жизнь устраивать, подписан контракт, и все мои шаги сейчас направлены на то, чтобы дебютировать на американских сценах", — сказала она.

В 2016 году Мария Максакова вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала из России на Украину. На момент отъезда Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После эмиграции его объявили в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева.

О возвращении Марии Максаковой в Россию стало известно 24 января. Позже артистка посетовала на то, что с ней отказалась общаться мать - актриса Людмила Максакова.

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