Мария Максакова вернулась из Киева в Россию

Оперная певица, вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вернулась в Россию. Об этом сообщает телеканал НТВ, 24 января выпустивший с ней интервью.

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По словам авторов программы "Новые русские сенсации", в рамках которой вышло интервью, Максакова держала возвращение в Россию в секрете. Поскольку прямое сообщение Киева с Москвой отменено, певица летела с пересадкой в Стамбуле, пишет Lenta.ru.

В 2020 году Максакова появлялась в эфире российских телеканалов по видеосвязи. В частности, она сдавала ДНК-тест родства с Иосифом Сталиным и раскрывала его результаты в "Пусть говорят" на Первом канале.

Максакова переехала на Украину в 2016 году вместе с Вороненковым. По ее словам, государство выдало им гражданство. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия "Тома".

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве. В июне 2019 года Максакова обратилась к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с обращением о возможной причастности его подчиненного к убийству мужа.