Мария Наумова подарила Музею истории Латвии платье, в котором выиграла "Евровидение"

15 июня Латвийский национальный исторический музей получил подарок от Марии Наумовой — певица подарила музею свое легендарное красное платье, в котором она под именем Marie N в 2002 году выиграла конкурс "Евровидение" с песней I Wanna.

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В том году Евровидение проходило в Таллине, и победа Марии Наумовой принесла Латвии возможность провести конкурс в Риге в 2003 году.

На вручении подарка присутствовали Мария Наумова и художник по костюмам Одетта Бирмане, а также вокалистка Лига Робежниеце, которая участвовала в выступлении Marie N. Подарок принял директор музея Арнис Радиньш.

"Мне очень приятно, что мой костюм и в будущем будет находиться в музее. Победа на "Евровидении" была неожиданным и очень эмоциональным событием, которое затронуло многих жителей Латвии. Этот праздник объединил общество. Я очень надеюсь, что воспоминания об этом дадут людям возможность снова почувствовать гордость и радость за свою страну, сейчас это очень важно", — сказала Мария.

Художница Одетта Бирмане рассказала, что процесс создания платья требовал большого количества репетиций. Одетта очень переживала, сработает ли как надо задуманная трансформация платья Марии во время выступления, но все прошло прекрасно.

Костюм был очень важным элементом выступления Латвии на Евровидении, и впоследствии стал узнаваемым свидетельством той эпохи. Платье уже было представлено в музее на выставке "Век Латвии", посвященной 100-летию Латвийского государства. Платье было одним из самых заметных и любимых посетителями экспонатов.

"Победа Marie N на Евровидении 2002 года была важным моментом истории, так же, как и победа латвийских спортсменов или успех профессионалов в других областях. Первое место на "Евровидении" вызывало особый восторг и уверенность в способностях латвийского народа добиться международного признания. После победы на конкурсе Марию Наумову и ее команду с радостью встретили на Домской площади в Риге. Платье, подаренное музею, свидетельствует о важном историческом событии и успехах Латвии, а также хранит в себе дух того времени", — сказали представители музея.

Foto: Vida Press

Латвийский национальный исторический музей – это крупнейшая музейная коллекция, которая хранит исторические свидетельства страны и народа с момента появления первых жителей на территории Латвии. Музей активно документирует события современной и недавней истории. Платье победительницы Евровидения Марии Наумовой пополнит коллекцию одежды, которая имеет важное историческое значение. Например, в коллекции музея уже хранится вечернее платье посла Латвии Анны Веледе Жигуре, которое она надевала на прием президента Финляндии в 1994. Кроме того, в музее есть деловой костюм председателя Верховного Совета Карины Петерсоне начала 1990-х годов, который Петерсоне надевала на мероприятие по вступлению Латвии в ЮНЕСКО 14 октября 1991 года, а также во время визита королевы Дании Маргретт II в Латвию в 1992 году.

Музей с благодарностью принимает подарки в свою коллекцию, которые обогащают наши культурные воспоминания.