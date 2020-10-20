Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии за $8,6 млн

Знаменитая в прошлом российская теннисистка Мария Шарапова приобрела ранчо в Калифорнии. По данным Variety, бывшая первая ракетка мира заплатила за имущество 8,6 млн долларов. Площадь ранчо составляет чуть более 2 га. На территории находятся три здания и студия, передает РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сообщается, что купленное Шараповой ранчо находится в населенном пункте Саммерленд.

По данным источника, прославленная теннисистка заплатила за недвижимость около $ 8,6 млн. Площадь ранчо составляет чуть более 2 га. На территории находятся три здания и студия.

Главное здание построено по индивидуальному заказу и оформлено в балийском стиле, в нем есть жилые помещения в стиле лофт и каменная терраса с видом на океан.

Гостевой дом, выстроенный в голландском стиле, имеет дополнительную заднюю дверь — оттуда можно попасть в просторный внутренний дворик, выполненный из камня, а также выйти к лужайкам у подножья близлежащих холмов.

Третье здание функционирует как коттедж смотрителя. К нему примыкает конюшня с пятью стойлами и дополнительными постройками для верховой езды, в том числе загоном.

33-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех турнирах серии "Большого шлема". Она дважды выигрывала "Ролан Гаррос" и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open.

Спортсменка объявила о завершении карьеры 26 февраля текущего года. Шарапова проживает в США уже 25 лет. В 2012 году она основала компанию Sugarpova, изготавливающую премиальные сладости.

Ранее Шарапова попала в список Forbes как одна из богатейших женщин США. Ее состояние оценивается в $200 млн.