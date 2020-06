View this post on Instagram

#марияшукшина #ефремов "Природа человеческая не терпит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него". И не только в отношении Михаила Ефремова вспомнились мне эти слова духоносного классика отечественной литературы Ф.Достоевского. Беда происходит в стране! Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания? Так же, как я не понимаю своих родственников, которые давным-давно превратили страдания в бизнес, несмотря на мое категорическое неприятие этого, но я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову, которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съёмок в фильме о своем муже Сереже Бодрове. И я, конечно же, никогда не пойму и не приму тех, кто как вороны кружат, выискивая очередную жертву, не брезгуя ничем, ни плясками на костях, ни падением человека (желательно известного!), не гнушаясь зарабатывать на чужом горе, и затягивать в бездну вместе с собой бедных, несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свою совесть и достоинство, и всю ту братию, которая обрушилась с гневными речами на Мишу, стараясь побольней ударить по лежачему, и с которым при других обстоятельствах и обнимались, и фотографировались, и выпивали, чего уж.. В эту же бездну тянут они и всех зрителей, бурно осуждающих, негодующих, и тем самым берущих грех на душу. Трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества. В отсутствии нравственных правил, в отсутствии национальной идеи, так и не оглашённой в стране за все 30 лет, на первое место выходит СВОБОДА от нравственности, от греха, от Бога. По умолчанию национальной идеей становится лозунг ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ . Таков духовный закон. Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным. Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные? ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇

A post shared by Мария Шукшина (@shukshina_maria) on Jun 14, 2020 at 11:11pm PDT