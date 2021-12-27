Марлен Дитрих - 120: интересные факты и цитаты разных лет

Ровно 120 лет назад в Берлине родилась кинодива Марлен Дитрих. У нее были тысячи платьев, десятки любовников, ее именем назван один астероид.
Марлен Дитрих успела сыграть десятки ролей в немом кино, спектаклях и ревю к моменту, когда в 1929 познакомилась с голливудским режиссером Джозефом фон Штернбергом. Он и пригласил ее на роль певицы Лолы-Лолы в звуковом фильме "Голубой ангел". В том же году она уехала в Голливуд, а через 10 лет, в 1939 году, приняла американское гражданство.
Если бы я могла прожить жизнь еще раз, то повторила бы те же ошибки. Однако немного раньше, чтобы дольше пользоваться их последствиями.
Певица
Она была не только одаренной актрисой, но и талантливой певицей. В 1953 году в Лас-Вегасе Марлен Дитрих начала новую карьеру - в качестве певицы и конферансье. На экране Марлен Дитрих появлялась все реже. В 1960 году она приехала с гастролями в ФРГ. Ее концерт в Западном Берлине прошел с аншлагом. После песни "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" ("У меня еще остался чемодан в Берлине") зал стоя аплодировал звезде. И первым поднялся Вилли Брандт (Willy Brandt) - тогда бургомистр Западного Берлина.
Икона стиля
Марлен Дитрих часто меняла свой внешний вид, она любила эпатажно одеваться и задавала тон в моде. То, что она осмеливалась появляться на сцене в мужской одежде, было поначалу очень непривычным. Сегодня сценические костюмы и повседневные наряды Марлен Дитрих находятся в берлинском Музее кино и телевидения (Museum für Film und Fernsehen): три тысячи костюмов и 400 шляп!
Личная жизнь
Марлен Дитрих в 22 года вышла замуж за продюсера Рудольфа Зибера. В декабре 1924 года у них родилась дочь Мария - единственный ребенок Марлен Дитрих. Супруги жили вместе лишь несколько лет, но так никогда и не развелись официально. У голливудской дивы были десятки любовников. Среди наиболее известных любовных связей - романы с немецким писателем Ремарком (Erich Maria Remarque) и французским актером Жаном Габеном. Как-то Джон Кеннеди спросил Марлен Дитрих, почему она ушла от Габена. "Он хотел на мне жениться, - ответила она. - Я ненавижу браки и считаю их в высшей степени аморальным явлением".
Одинокая звезда
В 1979 году произошел несчастный случай: актриса упала на сцене и получила сложный перелом бедра. С карьерой было покончено. В последние годы она вела затворнический образ жизни в своей парижской квартире неподалеку от набережной Сены. Она перестала приглашать к себе даже самых близких людей. 6 мая 1992 года Марлен Дитрих умерла в возрасте 90 лет в окружении фотографий своих друзей.
Берлинка навсегда
Она родилась 27 декабря 1901 года в берлинском районе Шёнеберг. Этот же район стал и последним ее пристанищем: Марлен Дитрих была похоронена 16 мая 1992 года, через десять дней после смерти, на городском кладбище Фриденау (Friedenau), что на стыке двух берлинских районов - Темпельхоф и Шёнеберг. Она была положена в гроб в брючном костюме, что было отдельно оговорено в завещании.
В 2002 году Марлен Дитрих посмертно была удостоена титула почетного гражданина Берлина. Этой чести были также в свое время удостоены российский император Николай I, "железный канцлер" Отто фон Бисмарк, бывшие канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр, Вилли Брандт, Гельмут Шмидт и Гельмут Коль, президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган, а также многочисленные деятели науки и искусства.