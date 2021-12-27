Марлен Дитрих - 120: интересные факты и цитаты разных лет

Ровно 120 лет назад в Берлине родилась кинодива Марлен Дитрих. У нее были тысячи платьев, десятки любовников, ее именем назван один астероид.

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Марлен Дитрих успела сыграть десятки ролей в немом кино, спектаклях и ревю к моменту, когда в 1929 познакомилась с голливудским режиссером Джозефом фон Штернбергом. Он и пригласил ее на роль певицы Лолы-Лолы в звуковом фильме "Голубой ангел". В том же году она уехала в Голливуд, а через 10 лет, в 1939 году, приняла американское гражданство.

Если бы я могла прожить жизнь еще раз, то повторила бы те же ошибки. Однако немного раньше, чтобы дольше пользоваться их последствиями.

Певица

Она была не только одаренной актрисой, но и талантливой певицей. В 1953 году в Лас-Вегасе Марлен Дитрих начала новую карьеру - в качестве певицы и конферансье. На экране Марлен Дитрих появлялась все реже. В 1960 году она приехала с гастролями в ФРГ. Ее концерт в Западном Берлине прошел с аншлагом. После песни "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" ("У меня еще остался чемодан в Берлине") зал стоя аплодировал звезде. И первым поднялся Вилли Брандт (Willy Brandt) - тогда бургомистр Западного Берлина.