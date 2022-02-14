Мартиньша Ритиньша похоронят 19 февраля на кладбище в Балтэзерсе

Похороны знаменитого шеф-повара пройдут 19 февраля, рассказал Delfi его брат Янис Ритиньш.

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Он сообщил, что церемония начнется в полдень, а перед этим пройдет богослужение, на котором будут присутствовать только самые близкие родные и друзья. Семья Мартиньша не возражает, если кто-то захочет почтить его память и проводить в последний путь, но просит соблюдать все действующие ограничения.

Прощальное слово скажет архиепископ Яна Ерума-Гринберга, которая была знакома с Ритиньшем с подростковых лет.

"Надеемся, что погода будет хорошей, и мы сможем организовать закуски и по бокалу вина", - сказал Янис Ритиньш.

Как уже сообщалось, Мартиньш Ритиньш скончался 11 февраля в возрасте 72 лет от осложнений коронавирусной инфекции.