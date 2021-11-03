Мать покойного рэпера Децла опубликовала кадры ограбления могилы сына
Foto: Privātais arhīvs

Мать покойного рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Ирина сообщила, что некто ограбил могилу ее сына на Пятницком кладбище в Москве.

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Кадры с камеры видеонаблюдения она опубликовала в Instagram. В ролике можно увидеть, как неизвестный мужчина в куртке и шапке проходит за ограду, поднимает стоящий рядом с надгробной плитой стул и уносит его. "Хочу обратиться к вам, мои друзья! Кто знает этого "человека", передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место", — написала мать хип-хоп-артиста в своем посте.

В комментариях многие фанаты исполнителя осудили поступок злоумышленника, а некоторые предположили, что кражу мог совершить бездомный.

Децл умер после концерта в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске — рэпер пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь, однако врачи не успели спасти музыканта. Толмацкий скончался из-за острой сердечной недостаточности в возрасте 35 лет.

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