Меган Фокс упрекнула бывшего мужа за попытки выставить ее плохой матерью
Foto: Vida Press

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс упрекнула бывшего мужа Брайана Остина Грина за попытки выставить ее плохой матерью, сообщает Vanity Fair.

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В честь Хэллоуина артист опубликовал снимок с третьим ребенком от Фокс Джорни Ривером. Его экс-супруга резко отреагировала на фотографию, заявив, что он мог вырезать оттуда изображение сына.

"Вчера я отлично провела Хэллоуин с детьми, но не писала об этом в социальных сетях. Я знаю, ты любишь своих детей. Но я не знаю, почему ты не можешь перестать использовать их для своего Instagram. Ты опьянен попытками выставить меня плохой матерью, которой нет рядом, а себя пытаешься изобразить отцом года", — возмутилась звезда "Трансформеров". Позднее ее бывший супруг удалил фото.

Ранее Фокс рассказала о травле, с которой столкнулась, когда ушла от мужа. "По какой-то причине людям нравится называть меня дурой, тщеславной, шлюхой. Это безумие. Я 15 лет была в одних отношениях, понимаете?" — пожаловалась знаменитость.

В июне стало известно, что Фокс встречается с хип-хоп-артистом Machine Gun Kelly. Ранее папарацци не раз замечали влюбленных вместе.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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