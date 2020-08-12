Меган Маркл и принц Гарри нашли пристанище в городе из культового сериала 80-х
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Меган Маркл и принц Гарри тайно приобрели особняк, где супруги решили осесть и воспитывать сына Арчи. Пара нашла пристанище в калифорнийском городе Санта-Барбара, где разворачивается действие одноименного культового сериала 80-90-х годов. Об этом сообщает Mirror.

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Особняк находится в 153 километрах от прошлого места жительства семьи — предыдущий дом в Лос-Анджелесе принадлежал кинопродюсеру Тайлеру Перри. Как пишет издание, пара обосновалась в Санта-Барбаре с начала июля 2020 года.

Новый дом стал особенным для пары — супруги приобрели его самостоятельно, это их первая совместная недвижимость. Меган с Гарри намерены жить здесь и дальше после отъезда из Великобритании.

Источник газеты также добавил, что пара никогда не собиралась жить в Лос-Анджелесе, но выбрала его "стартовой площадкой" для знакомства со страной. Отчасти такое решение связано с тем, что в округе живет мать Меган Дория Рэгленд.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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