Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка". В ее основе – отношения Гарри с сыном

Американское издательство Penguin Random House готовится опубликовать детскую книгу авторства Меган Маркл об отношениях отцов и сыновей. Герцогиня Сассекская писала ее на основе опыта ее мужа принца Гарри при воспитании их сына Арчи.

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Книга под названием "Скамейка" выйдет восьмого июня.

"Скамейка" началась как стихотворение, которое я написала для мужа на День отца, через месяц после рождения Арчи", - говорится в заявлении герцогини. - Стихотворение легло в основу этой истории".

"Надеюсь, каждая семья, какой бы они ни была, сможет найти в "Скамейке" что-то похожее на свою жизнь, как она похожа на жизнь моей семьи", - добавила герцогиня.

Книга выйдет также в аудиоформате, ее озвучит сама Меган. Проиллюстрировал ее именитый художник Кристиан Робинсон.

В издательстве Penguin Random House заявили, что книга по их замыслу должна вызывать "глубокое чувство теплоты, привязанности и сочувствия". "Читатель получает возможность увидеть общие моменты в жизни разных отцов и сыновей - моменты гармонии и рефлексии, доверия, открытий, узнавания нового и постоянного чувства спокойствия", - заявили там.

Жизнь Сассексов

Книга - это очередное начинание семьи герцога и герцогини, которые в 2020 году решили отойти от монарших дел и переехать в США.

Пара начала активно работать, главным образом в индустрии развлечений - они основали благотворительный фонд Archewell, а герцогиня озвучила фильм студии Disney о дикой природе. Теперь Archewell - это еще и подкаст, цель которого, как говорят Сассексы, сделать людей добрее.

Пара подписала контракты на несколько миллионов долларов, в том числе со стриминговой платформой Netflix, на производство проектов для телевидения и со Spotify - на подкасты.

Их первый проект для Netflix посвящен играм Invictus Games, в которых участвуют раненые ветераны. Гарри занимался популяризацией этих соревнований еще до того, как отошел от дел в королевской семье.

Принц также недавно объявил, что начнет сотрудничать со стартапом BetterUp, работающим в сфере психического здоровья.