Меган Маркл объяснила свое длительное отсутствие в соцсетях
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Герцогиня Сассекская Меган Маркл раскритиковала социальные сети, сравнив их пользователей с наркозависимыми. Заявление прозвучало в ходе онлайн-конференции The FORTUNE Most Powerful Women Next Gen Summit, пишет The Sun.

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Маркл отметила, что долгое время не пользовалась соцсетями и удалила все личные аккаунты ради своего же блага. При этом она оговорилась, что управлением запущенного официального аккаунта ее семьи занималась целая команда специалистов, а не она сама. "Соцсети настолько стали частью повседневной жизни, что многие уже не могут без них жить, это уже зависимость", — добавила супруга принца Гарри.

Она подчеркнула, что для нее пользователи соцсетей сопоставимы с наркозависимыми. "Алгоритмы [соцсетей] каким-то образом порождают одержимость. Думаю, это очень нездоровое явление", — заявила она. Маркл также призвала людей не привлекать внимание к негативным явлениям и не транслировать контент, вызывающий ненависть.

Ранее сообщалось, что многих фанатов Маркл возмутила стоимость зрительского билета на онлайн-конференцию с ее участием. Люди пожаловались, что 1750 долларов — слишком много. Кроме того, их разгневали темы, которые обсуждались на мероприятии.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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