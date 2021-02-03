Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию на день рождения королевы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию на встречу с королевской семьей, передает Daily Mail со ссылкой на источники.

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По их данным, такое решение было принято по "личным и практическим" причинам. В то же время ситуация может измениться, уточняют источники. Отмечается, что при принятии решения Маркл учитывает ситуацию с пандемией коронавируса.

Ожидалось, что супруги летом впервые посетят Великобританию после своего переезда в Соединенные Штаты в 2020 году.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

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