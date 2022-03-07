Меган Маркл отсудила у сводной сестры 75 тысяч долларов

Герцогиня Сассекская подала ответный иск на сводную сестру в деле о клевете и выиграла его. Теперь 57-летняя Саманта Маркл обязана выплатить ей 75 тысяч долларов, сообщает The Sun.

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Ранее сводная сестра Меган Маркл подала в суд из-за того, что герцогиня рассказала якобы ложную историю о своем детстве в интервью Опре Уинфри. Саманте Маркл не понравилось, что ее родственница создала себе образ девочки из бедной семьи, которая попала в королевскую. По ее мнению, это — ложь.

Саманта Маркл утверждала, что ее отец Томас оплачивал обучение Меган в "элитных и дорогих частных школах", а также занятия танцами и актерским мастерством. Она также заявляла, что отец оплачивал обучение и проживание Меган Маркл, когда она училась в Северо-Западном университете в США. По рассказам Саманты Маркл, ее сводная сестра соврала и в том, что последний раз они виделись около 20 или 30 лет назад.

Foto: Vida Press

Сводная сестра Меган Маркл была также возмущена ее заявлением о том, что герцогиня — единственный ребенок в семье. "Я бы очень хотела, чтобы у меня были братья и сестры", — сказала герцогиня Сассекская в том интервью.

Родственница Меган Маркл утверждала, что ее слова помешали ей получить работу и спровоцировали душевные страдания. Адвокат Меган Маркл Майкл Камп в ответ на это заявил: "Этот необоснованный и абсурдный иск — модель тревожного поведения. Мы уделим ему минимум внимания, и это все, чего он заслуживает".