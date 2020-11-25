Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребенка
Foto: Vida Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что в июле этого года пережила выкидыш. В своей статье в газете New York Times она призналась, что для нее это стало "почти непереносимым горем".

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"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала жена принца Гарри, сына наследника британского престола принца Чарльза.

Арчи, первый сын Меган Маркл и принца Гарри, родился 6 мая 2019 года.

Как написала (требуется подписка) Меган, "в 2020 году всех нас преследовали потери и боль". Она описала обстоятельства, при которых произошел выкидыш. Утром она почувствовала "резкую судорогу", после чего ее доставили в больницу.

"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне", - описывает Меган этот день.

39-летняя Меган Маркл говорит, что решила рассказать о пережитом, чтобы призвать людей заботиться друг о друге в период праздников, когда в США отмечается День благодарения. Главным мотивом ее колонки в New York Times стал вопрос "как ты?" ("are you OK?" - англ.), который она задала принцу Гарри в больнице. По ее мнению, люди должны чаще проявлять заботу об окружающих.

Она также призвала более открыто говорить о чувствах женщин, которые теряют детей во время беременности.

"Запретная тема"


"Потеря ребенка означает почти непереносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало, - пишет Меган. - Переживая боль нашей потери, мы с мужем узнали, что из каждых 100 женщин от 10 до 20 перенесли выкидыш. Но несмотря на потрясающую распространенность этого горя, разговоры о нем остаются запретной темой, которая связана с (ничем не оправданным) позором".

"Некоторые проявили смелость и поделились своими переживаниями. Они решили открыть эту дверь, понимая, что в момент, когда один человек начинает говорить правду, остальные получают право сделать то же самое", - пишет Меган.

В январе этого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, в этом году они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.

Гарри и Меган больше не могут пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним уже не обращаются "Ваше королевское высочество". При этом они остаются герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохраняет титул принца, который достался ему при рождении.

Выкидышем заканчивается каждая четвертая беременность


  • Выкидыш - это самопроизвольное прерывание беременности в период до (но не включая) 24 недели беременности. Ребенка, потерянного после этого момента, считают мертворожденным.
  • В отличие от мертворождений, факт выкидыша не регистрируется, и официальной статистики не ведется, однако специалисты считают, что каждая четвертая беременность заканчивается выкидышем.
  • Большинство выкидышей происходит во время первых 12 недель беременности, а чаще всего - в первые восемь недель. Ко второму триместру (три месяца в середине беременности) вероятность выкидыша значительно снижается.
  • Считается, что около половины выкидышей происходят из-за проблем на раннем этапе развития яйцеклетки или сперматозоида.
  • Выкидыши также происходят из-за проблем со свертыванием крови (ее сгустки могут лишить плод кислорода); из-за гормональных проблем; из-за проблем, связанных с формой или выносливостью матки и шейки матки; из-за крупных фибромиом (доброкачественных опухолей) матки или из-за инфекции.
  • Основные два фактора, влияющие на вероятность выкидыша, - это возраст женщины и число уже случившихся у нее выкидышей. Чем старше женщина, тем старше и ее яйцеклетки, и вероятность нарушений увеличивается.
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