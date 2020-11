Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что в июле этого года пережила выкидыш. В своей статье в газете New York Times она призналась, что для нее это стало "почти непереносимым горем".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала жена принца Гарри, сына наследника британского престола принца Чарльза.

Арчи, первый сын Меган Маркл и принца Гарри, родился 6 мая 2019 года.

Как написала (требуется подписка) Меган, "в 2020 году всех нас преследовали потери и боль". Она описала обстоятельства, при которых произошел выкидыш. Утром она почувствовала "резкую судорогу", после чего ее доставили в больницу.

"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне", - описывает Меган этот день.

39-летняя Меган Маркл говорит, что решила рассказать о пережитом, чтобы призвать людей заботиться друг о друге в период праздников, когда в США отмечается День благодарения. Главным мотивом ее колонки в New York Times стал вопрос "как ты?" ("are you OK?" - англ.), который она задала принцу Гарри в больнице. По ее мнению, люди должны чаще проявлять заботу об окружающих.

Она также призвала более открыто говорить о чувствах женщин, которые теряют детей во время беременности.

"Запретная тема"



"Потеря ребенка означает почти непереносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало, - пишет Меган. - Переживая боль нашей потери, мы с мужем узнали, что из каждых 100 женщин от 10 до 20 перенесли выкидыш. Но несмотря на потрясающую распространенность этого горя, разговоры о нем остаются запретной темой, которая связана с (ничем не оправданным) позором".

"Некоторые проявили смелость и поделились своими переживаниями. Они решили открыть эту дверь, понимая, что в момент, когда один человек начинает говорить правду, остальные получают право сделать то же самое", - пишет Меган.

В январе этого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, в этом году они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.

Гарри и Меган больше не могут пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним уже не обращаются "Ваше королевское высочество". При этом они остаются герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохраняет титул принца, который достался ему при рождении.

Выкидышем заканчивается каждая четвертая беременность