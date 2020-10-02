Меган Маркл разочаровала супруга Елизаветы II принца Филиппа
Foto: AP/Scanpix

Герцогиня Сассекская Меган Маркл разочаровала мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Ингрид Сьюард.

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Герцог Эдинбургский пожертвовал военно-морской карьерой, чтобы поддерживать свою жену, взошедшую на престол 6 февраля 1952 года. Сьюард отметила в новой книге Prince Philip Revealed, что он возмущен и крайне разочарован, что герцогиня Сассекская не последовала его примеру.

"Полагаю, он очень, очень разочарован, поскольку, как мне кажется, он считает, что отказался от военной карьеры, чтобы находиться возле королевы и помогать монархии, — заявила Сьюард. — У него не укладывается в голове, почему она (Меган Маркл) не может поддерживать Гарри и помогать ему, вместо того чтобы бороться за свое право голоса".

По словам Сьюард, принц Филипп переживает, что его внук Гарри оставил королевский долг, родину и все, что для него дорого, чтобы жить в Америке как эгоцентричная знаменитость. Герцог Эдинбургский не понимает, что именно подтолкнуло его внука к переезду. "Филиппу казалось, что у Гарри и Меган было абсолютно все: прекрасный дом, здоровый сын и уникальная возможность помогать миру с помощью благотворительности.

"Человеку, который всю жизнь старался поступать правильно, кажется, что его внук отказался от своих обязанностей ради замужества с разведенной американкой, как это сделал Эдуард VIII ", — утверждает Сьюард. В декабре 1936 года на тот момент король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы вступить в брак с дважды разведенной Уоллис Симпсон.

Ранее эксперт по британской королевской семье Рассел Майерс предположил, что пренебрежение королевы подтолкнуло принца Гарри и его супругу Меган Маркл к переезду в США. Пара возмутилась выбором фотографий на столе Елизаветы II во время ее рождественского выступления в декабре 2019 года.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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