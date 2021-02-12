Меган Маркл выиграла иск против таблоида, опубликовавшего ее письмо отцу
Foto: Vida Press

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл выиграла иск против британского таблоида The Mail on Sunday, которое опубликовало текст ее письма отцу, передает "Би-би-си".

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Судья Марк Уорби признал действия издания вторжением в частную жизнь Меган Маркл, а также нарушением ее авторских прав.

Очередное слушание в суде должно состояться в марте. Тогда может решиться вопрос о сумме финансовой компенсации, которую получит герцогиня Сассекская.

"Миру нужны надежные, высококачественные, проверяющие факты источники информации. The Mail on Sunday и ее издания-партнеры представляют собой нечто совершенно противоположное", — заявила Маркл после оглашения решения судьи.

Выдержки из письма Маркл и ее отца Томаса Маркла были опубликованы в феврале 2019 года. Из письма следует, что дочь прервала с отцом все отношения. Он же передал The Mail on Sunday текст письма, где герцогиня обвинила его во лжи и попытках заработать на псевдосенсационных интервью о дочери.

Ранее Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию на день рождения королевы.

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