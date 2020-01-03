Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу "Голос"

Продюсер Константин Меладзе во время финала музыкального шоу "Голос" назвал лидера группы "Ленинград" Сергея Шнуров лучшим наставником, передает РИА "Новости".

В финале восьмого сезона ученик Шнурова Антон Токарев занял второе место, на первом — Аскер Бербеков, педагогом которого был Меладзе.В своей заключительной речи Константин Меладзе поздравил всех наставников с Новым годом и отметил, что восхищен их работой.

"Я очень многому у них научился, а предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник", — сказал продюсер.

Шнуров удивился сказанным словам, так как до этого Меладзе неоднократно его критиковал.

"Как говорят в десанте: "кто, если не я", — сказал он со сцены, получив награду", — заявил лидер "Ленинграда", получив награду как лучший из членов жюри по итогам зрительского голосования.