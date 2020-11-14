Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние огоньки на ТВ
Foto: Sputnik/Scanpix

Заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Свое обращение он опубликовал в Instagram в субботу, 14 ноября.

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Меладзе пожаловался на введенные властями из-за пандемии ограничения, связанные с театрами и музыкальными площадками. "Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует", — возмутился он.

Артист обратил внимание на то, что ежедневно в Москве люди спускаются в переполненное метро, при этом не соблюдая правил социальной дистанции. Он подчеркнул, что если метро — "жизненно важная артерия мегаполиса", то новогодние концерты — "лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью". "И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору", — добавил певец.

В связи с этим Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в передачах, чтобы в новогоднюю ночь россияне не обнаружили на телевидении ни одного артиста. Так, считает певец, можно привлечь внимание к тому, что десятки тысяч людей из индустрии развлечений оказались лишены работы.

10 ноября в Москве объявили об усилении ограничений из-за распространения коронавируса. Согласно новым правилам, рестораны, бары и кафе должны перестать работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено. Ограничения начали действовать 13 ноября.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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