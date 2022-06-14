"Меня лишили всех званий и денег". Макс Фадеев рассказал, что порвал с Западом

Популярный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, который добился признания не только на родине, но и за рубежом, рассказал, что в ближайшее время никуда не планирует уезжать, хотя раньше часто жил по несколько месяцев на Бали, где у него есть вилла. Сейчас он остается в России, и признался, что больше его ничего не связывает с Западом.

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"Когда началась вся эта история сложная, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаемся здесь. Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — "Мировые композиторы". Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным", — рассказал музыкант в интервью Елене Север.

Продюсер объяснил, что признание за границей теперь для него ничего не значит, хотя раньше он гордился своими достижениями. К тому же в России у него пока нет ни одного звания, а вот некоторые его подопечные давно стали заслуженными артистами страны. "Но знаете какая интересная штука? Людей обмануть вообще нельзя. Ты точно знаешь, когда есть признание народа", — отмечает артист.

В последнее время Макс Фадеев все больше совершенствуется как сольный исполнитель, давно перестав полноценно заниматься продюсированием. Он дает большие концерты, выступает на сборных. А в ближайшее время планирует открыть в Москве собственную музыкальную школу, пишет StarHit.ru.