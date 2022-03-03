"Меня звали петь в Донбассе". Маркус Рива о работе в России и большом разочаровании в Баскове

35-летний латвийский певец Маркус Рива (настоящее имя - Микелис Лякса) несколько лет строил успешную карьеру в России и на Украине, где у него была и фанатская база. Он - один из тех местных артистов, кто выступал в России и кого телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре считает частью пропагандистского плана.

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24 февраля он одним из первых среди местных артистов публично осудил вторжение российских войск, а вечером выступил на концерте в поддержку Украины - и потерял около 500 подписчиков в Instagram.

В разговоре с Delfi он рассказал, почему не согласен в Байбой, что происходит за кулисами российского шоу-бизнеса и с кем из артистов ему теперь не по пути.

Карьера Маркуса за рубежами Латвии началась с участия в шоу "Хочу к Меладзе", которое снимали в Москве, однако продюсерами были украинцы. Среди них был и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Транслировалось шоу на крупных телеканалах как в России, так и на Украине, в Белоруссии и Казахстане, а в Латвии его можно было смотреть в сетях кабельных операторов. После этого музыкант начал сотрудничество с украинскими продюсерами с расчетом на русскоязычную аудиторию и выступал с концертами и в телешоу. Рива согласен, что все крупные телеканалы в России подконтрольны властям, но четко заявил: "Я против Путина и пропаганды".

По его словам, в вечеринках олигархов он не участвовал, чаще это были просто состоятельные люди, да и частных концертов было все же больше на Украине, нежели в России. Что касается заработков, то больше Маркус все равно всегда зарабатывал в Латвии. "Я ведь не только музыкант, - поясняет Рива, - я делаю много вещей, связанных с шоу-бизнесом - выступаю диджеем, веду мероприятия, веду социальные сети".

Свой отъезд в Россию год назад Маркус объясняет пандемией, когда в Латвии ничего не происходило: "Мне надоело сидеть в четырех сенах и сходить с ума. Я поехал не зарабатывать, как это трактовали СМИ".

По словам артиста, участие в телешоу - не заработок, за это участникам не платят, а возможность показать себя и стать популярным. И завести знакомства, которые помогают продвижению: "Все происходит через знакомых и знакомых знакомых". Тем не менее Маркус не скрывает, что ему предлагали выступить в Донбассе и Крыму, однако он отказывался.

Foto: Privātais arhīvs

Рива затрудняется сказать, откуда больше денежных поступлений - из России или Украины, так как следит только за общим числом прослушиваний на стриминговых платформах. "И это не миллионы", - говорит он.

Маркус рассказал, что после поста с осуждением российского вторжения на Украину стал получать сообщения с выражением ненависти. Но куда важнее он считает благодарность от жителей Украины, где за эти годы у него появились друзья и близкие коллеги. "Много друзей и в Москве, - говорит Рива. - Они выходят на пикеты, к счастью, никого не арестовали. В России есть люди, которые не боятся говорить".

Есть, впрочем, и те, в ком Маркус очень разочарован. В первую очередь это Николай Басков (певец публично поддержал военные действия на Украине - прим.ред.). "Отписался от него, - говорит музыкант. - Не скажу, что мы близко знакомы и у меня есть его номер, но участвовали вместе в мероприятиях - он вел шоу, в котором я участвовал".

Рива не стал комментировать конфликт между Байбой Сипениеце-Гаваре и группой Prāta Vētra и Интаром Бусулисом, но абсолютно не считает себя элементом пропаганды, о которой говорит телеведущая. "Для меня это была прекрасная возможность нести имя Латвии, - уверен артист. - К тому же я боролся за эфир каждой песни. С распростертыми объятиями на МузТВ меня никто не ждал".

Полную версию интервью Маркуса Ривы можно прочитать здесь.