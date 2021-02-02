Мэрилин Мэнсон отвергает обвинения в насилии, из-за которых лишился работы
Foto: AP/Scanpix

Американский рокер Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшие со стороны актрисы Эван Рэйчел Вуд, после того, как с ним отказался от сотрудничества музыкальный лейбл и две киностудии. Слова потерявшего работу музыканта появились в Instagram.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мэнсон назвал обвинения в сексуальном насилии "ужасными искажениями реальности". "Очевидно, что мое искусство и моя жизнь регулярно становятся предметом споров уже долгое время, но недавние обвинения в мой адрес — это ужасные искажения реальности. Мои личные отношения всегда строились на согласии с партнерами, думающими, как я. Неважно, как или почему другие ныне решают переписать прошлое, правда останется таковой", — написал музыкант.

Как уточняет Deadline, на фоне обвинений со стороны Вуд, звезды сериала "Мир Дикого Запада", Мэнсон потерял роль в сериале "Американские боги" на кабельном телеканале Starz и в шоу "Калейдоскоп ужасов" от AMC. Также стало известно, что от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом.

1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые назвала имя своего насильника, заявив, что речь идет о Мэнсоне. Актриса отметила, что артист начал ухаживать за ней, когда та была подростком, после чего "промыл ей мозги" и "склонил к подчинению". Ранее артистка не раз заявляла, что была изнасилована своим возлюбленным, не раскрывая его имени. Вуд встречалась с Мэнсоном с 2007-го по 2010 год.

View this post on Instagram

A post shared by Marilyn Manson (@marilynmanson)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Практические советы: как выбрать домашние растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии