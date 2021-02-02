Merilins Mensons
Foto: AFP/Scanpix

Музыкант Мэрилин Мэнсон признался в психологическом насилии над звездой сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд задолго до публичного выступления актрисы, назвавшей его абьюзером, пишет NBC News.

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В интервью 2009 года, вскоре после расставания с Вуд, Мэнсон заявил, что позвонил бывшей возлюбленной 158 раз, попутно занимаясь членовредительством. Впоследствии артист обвинил Вуд в произошедшем. "Я хотел показать ей боль, которую она мне причинила", — отметил он.

Отмечается, что подобное поведение считается классической манипуляцией.

В той же беседе он признался журналисту, что фантазирует о том, чтобы убить Вуд: "Я каждый день мечтаю о том, чтобы размозжить ее череп молотом". Предполагается, что Мэнсон сделал это высказывание, зная, что его бывшая девушка прочитает это.

Reuters/Scanpix/LETA
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

11 лет спустя представители Мэнсона выступили с публичным заявлением, призвав не принимать высказанные в упомянутом интервью слова артиста в прямом смысле: "Это, очевидно, было интервью профессиональной рок-звезды, продвигавшей новый релиз".

1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Артистка ранее называла себя жертвой изнасилования, однако не раскрывала имени обидчика. После публичного выступления Вуд еще четыре женщины заявили о физическом и психологическом насилии со стороны шок-рокера, а также об изнасиловании Мэнсоном.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Мэрилин Мэнсон
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