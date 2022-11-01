Мертвые и богатые. Ежегодный рейтинг доходов умерших знаменитостей от журнала Forbes

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать большие деньги даже после смерти. В этот раз первое место занял английский писатель и автор романа "Властелин колец" Джон Толкин.

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В рейтинге были названы 13 умерших звезд, которые в 2022 году получили высокие доходы. Каждый из них получил более 100 миллионов долларов. Писатель Джон Толкин заработал 500 миллионов долларов от продажи прав на использование эпизодов из своих произведений в фильмах, видеоиграх и других товарах.

В первую пятерку самых успешных знаменитостей вошли певец Дэвид Боуи (250 миллионов долларов), баскетболист Коби Брайант (400 миллионов долларов), музыканты Элвис Пресли (110 миллионов долларов) и Джеймс Браун (100 миллионов долларов).

Кроме того, в рейтинге остались и те, кто и раньше занимал высокие строчки. Среди них певец Майкл Джексон (75 миллионов долларов), поэт и музыкант Леонард Коэн (55 миллионов долларов), детский писатель Доктор Сьюз (32 миллиона долларов), барабанщик Джефф Поркаро (25 миллионов долларов) и автор комиксов Чарльз Монро Шульц (24 миллиона долларов).

Что интересно, участники рок-группы Beatles Джон Леннон (16 миллионов долларов) и Джордж Харрисон (12 миллионов) заняли последние места в рейтинге.