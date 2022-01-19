"Мешают монархию с грязью". Британцы возмущены просьбой принца Гарри о госохране

Желание принца Гарри и Меган Маркл получить государственную охрану при посещении Великобритании возмутило сотрудников правоохранительных органов. После того, как супруги отказались от королевских обязанностей, они лишились и права на сопровождение полиции. Но теперь требуют его вернуть, предлагая оплатить услуги за свой счет. Однако полицейские заявляют: "Скотленд-Ярд не работает по найму".

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В Великобритании возмущены требованием принца Гарри предоставить ему и его семье штат полицейских для охраны в случае, если он посетит родину. О том, что Гарри готов обратиться в суд с иском против министерства внутренних дел, лишившего его государственной охраны после отказа от участия в делах королевской семьи, стало известно на минувших выходных — говорилось также, что он готов ее оплатить. Однако сотрудники органов охраны правопорядка не желают, чтобы их использовали как частную охрану знаменитостей.

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Особенно представителей силовых органов возмущает тот факт, что принц Гарри пообещал оплатить их услуги по охране своей семьи в случае, если он приедет с визитом в Великобританию. "Скотленд-Ярд не работает по найму", — заявил Daily Mail источник в силовых структурах.

Эксперты объяснили изданию, что в британской полиции нет офицеров со специальной подготовкой, которые просто сидят без дела.