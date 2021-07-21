"Метра два пролетел". Семилетнего сына Стаса Пьехи жестоко избили

Семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи Петра жестоко избили соседи по коттеджному поселку. Об этом сообщает Лента.ру.

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Инцидент произошел в Рощино под Санкт-Петербургом. Уточняется, что в соседнем доме живет жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Ей не понравилось, что сын Пьехи общается с одним из ее детей. Петр обиделся на это и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Обнаружившая это соседка пришла к Пьехе, схватила его сына и швырнула на землю. Позднее она также несколько раз ударила бабушку Петра. В итоге мать ребенка вызвала полицию.

"Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. И на нее тоже набросились с кулаками. По голове несколько раз попало", — рассказал Пьеха.

Артист предположил, что нападавшая женщина была против дружбы их детей. По словам музыканта, в какой-то момент Петр зашел за другом, но мальчика выставили из дома в грубой форме.

"После чего он обиделся, взял карандаш и проткнул бассейн надувной. После она пришла разбираться. Она схватила его за руку, он метра два пролетел и ударился головой", — сообщил исполнитель.

"Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия, и у нее якобы сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами", — рассказал очевидец.

В настоящее время Петр находится в больнице. О состоянии ребенка сообщила бывшая супруга артиста Наталия Горчакова в Instagram-stories.

"У Пети кружится, его тошнит. Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось", — рассказала Горчакова. По словам матери мальчика, в больнице ее сыну диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы, в том числе ушиб грудной клетки и ушиб левого бедра, на ногах у ребенка остались гематомы.

"Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, пришла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю", — пояснила Горчакова.

Экс-супруга Пьехи добавила, что увечья получила и ее мать, которая пыталась защитить внука. "Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ей шевелить", — заявила женщина.

Из-за избиения сына Стас Пьеха обратился к известному адвокату Сергею Жорину. Тот заявил, что они с певцом будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Бывшая супруга артиста также написала подробный пост в Instagram, где описала инцидент и обратилась к подписчикам с просьбой распространить информацию о произошедшем.