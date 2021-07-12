Мэтт Дэймон отказался от крупнейшего гонорара в истории кино
Foto: AP/Scanpix

Американский актер Мэтт Деймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме "Аватар", тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино, сообщает Deadline.

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"Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием "Аватар". Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10 процентов от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы", — сказал актер во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале.

Фильм "Аватар", вышедший в 2009 году, обогнал предыдущего рекордсмена по кассовым сборам — фильм 2019 года "Мстители: Финал". "Аватару" удалось повысить кассовые сборы благодаря повторному показу в Китае. С его помощью картина заработала еще 8,9 миллиона долларов. В общей сложности кассовые сборы "Аватара" составили 2 798 579 794 доллара, а фильма "Мстители: Финал" — 2 797 501 328 долларов.

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Source

Lenta.ru

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