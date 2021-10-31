МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов
Foto: instagram.com/buzova86

Руководство Московского художественного академического театра им. М.Горького (МХАТ) отменило запланированный на 2 ноября спектакль "Чудесный грузин", одну из ролей в котором исполняет певица и телеведущая Ольга Бузова. Об этом пишет РБК.

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Такое решение принял новый генеральный директор МХАТ Владимир Кехман "в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений" (в Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, театры можно посещать только при наличии QR-кодов. Эта мера сохранится и после локдауна).В театре подчеркнули, что постановку не убрали из репертуара, а перенесли на неопределенный срок.

Премьера спектакля состоялась 11 и 12 июня. Над постановкой работали драматург Андрей Назаров и режиссер-постановщик Рената Сотириади. "Чудесный грузин" посвящен молодости Иосифа Сталина и рассказывает о том, как он стал лидером Советского Союза. В театре описывали постановку как "настоящий внежанровый симбиоз из триллера, детектива, приключения и трагифарса".

Бузова исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, худрук театра Эдуард Бояков говорил, что она способна стать "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса". По словам Боякова, во МХАТе понимали, что участие Бузовой привлечет к спектаклю повышенное внимание, однако певицу не приглашали целенаправленно ради рекламы. В конце августа Бояков говорил, что "Чудесный грузин" останется в репертуаре театра, но над постановкой нужно "очень серьезно поработать, дотянуть".

Постановка из-за участия в ней Бузовой вызвала большой резонанс в российских театральных кругах.

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