МИД Литвы не нашел оснований для внесения Светланы Лободы в список персон нон грата

На прошлой неделе МИД Литвы сообщил, что планирует включить в список нежелательных лиц живущую в Латвии украинскую певицу Светлану Лободу, однако объективных причин для такого решения нет, сообщает литовский портал Delfi.

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После заявления МИД организаторы концертов Лободы в Литве приостановили продажи билетов и указали, что выясняют ситуацию. День спустя продажа билетов была возобновлена. "Продажа билетов возобновлена. Мероприятия состоятся в установленные дни. Организатор получил официальное уведомление о том, что исполнителя не включат в список нежелательных в Литве лиц", – сообщили организаторы.

Сама Лобода прокомментировала, что это "очередной вброс". "Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию. На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся", – написала она в соцсетях.

Комментируя ситуацию, представители МИД Литвы отметили, что юридических оснований для включения Лободы в список нежелательных лиц нет. "Процедура была начата в минувшую среду, когда в обществе появились вопросы в связи с ее концертами в Литве (певицу оценивают неоднозначно). МИД обратился к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее включения список нежелательных лиц, – сказала пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицките. - При дальнейшем выяснении фактов стало ясно, что нет правового основания и объективных данных для ее включения в список нежелательных лиц. Мы правовое государство, поэтому сейчас нет оснований для принятия такого решения".