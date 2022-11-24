МИД Литвы объявит живущую в Латвии Светлану Лободу персоной нон-грата

Украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по крупным городам Литвы, будет добавлена ​​в список нежелательных в Литве лиц, сообщает литовский портал Delfi.

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"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата", - сообщила BNS пресс-секретарь главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките.

Министр культуры Симонас Кайрис пояснил, что исполнительница является гражданкой Украины и в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей не запрещен въезд в страну автоматически. "Поскольку речь идет об организаторе частных мероприятий, частных пространствах, единственный выход - рассмотреть, не добавить ли такого человека в список нежелательных лиц в Литве", - сказал BNS министр.

Кайрис также добавил, что есть определенный риск с учетом ее прежней позиции в отношении России. "Если иметь в виду роль Литвы в плане войны, понимать значительную часть украинцев, общество, естественно, что этот вопрос не может пройти как-то тихо", - сказал он. Решение, по его словам, должно быть принято еще до концертов Лободы в Литве. При этом он подчеркнул, что выступления Лободы в Латвии были отменены самими организаторами некоторых мероприятий, и призвал представителей этого бизнеса в Литве последовать примеру коллег, если возникают сомнения по поводу отношения исполнителей к российской агрессии.

"Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют, что такое лицо может в любой момент попасть в черный список — уже есть и такая судебная практика. И тогда они рискуют своими инвестициями, мероприятием, а государство будет на стороне правого", - говорит Кайрис.

Как сообщает LRT, певица вела активную концертную деятельность в России после оккупации Крыма, а в 2015 году также пела 9 мая на мероприятии, посвященном Дню победы.