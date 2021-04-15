Михаил Барышников снова в Риге, но просит не беспокоить
Foto: DELFI

Известный артист балета и актер Михаил Барышников снова приехал в город, где когда-то родился.

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Как сообщает Rus.Lsm, визит в Ригу связан с работой над спектаклем "Белый вертолет" в постановке Алвиса Херманиса, вернее - над его видеоверсией, так как запланированные показы сорвала пандемия. Барышников сыграл в постановке главную роль - папы римского Бенедикта XVI.

Известно, что 10 апреля Барышников встретился с давним приятелем - руководителем оркестра KREMERata Baltica Гидоном Кремером, заглянув на репетицию коллектива.

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