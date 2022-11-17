Михаил Барышников удостоен высшей награды Королевской академии танца
Foto: facebook.com/RoyalAcademyofDance

Родившийся в Риге знаменитый танцовщик Михаил Барышников был удостоен престижной премии Королевской академии танца. Награду артисту вручила королева-консорт Камилла на особой церемонии в Букингемском дворце.

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Как говорится в заявлении академии, Барышникова наградили в знак признания его огромного вклада в балет и искусство танца в целом. "Михаил Барышников — один из самых известных танцоров балета в истории. Он был источником вдохновения для многих молодых, амбициозных танцоров по всему миру. Бесстрашный в своем стремлении к художественному самовыражению, он перенес свои многочисленные таланты в другие жанры: актерское мастерство, кино, телевидение, документальные фильмы и многое другое. Для меня большая честь вручить ему высшую награду Королевской академии танца", - заявила президент организации Дарси Бассел.

Премия была учреждена в 1953 году в честь коронации королевы Елизаветы II. Тогда же королева Елизавета II стала покровительницей академии, сменив на этом посту свою бабушку королеву Марию.

"Для меня большая честь принять награду от Королевской академии танца и Ее Величества королевы-консорта. Также большая честь быть добавленным к такому впечатляющему списку артистов, с многими из которых я работал и называю своими друзьями", - прокомментировал Михаил Барышников.

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