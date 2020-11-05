Михаил Ефремов хочет создать в СИЗО театр
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Актер Михаил Ефремов хочет создать на базе клуба СИЗО-5 тюремный театр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

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"Он мне рассказал, что хотел бы остаться в хозотряде на должности разнорабочего. По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую", — рассказал Мельников.

Член ОНК также добавил, что Ефремов надеется, что его знакомые из мира искусства согласятся давать в московских СИЗО шефские концерты и проводить киновечера.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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