Михаил Ефремов обвинил адвоката Эльмана Пашаева в подкупе свидетелей и присвоении денег

Михаил Ефремов обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в подкупе свидетелей, которые дали заведомо ложные показания по делу о смертельном ДТП с его участием. По словам актера, Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей (16,7 тыс. евро) для подкупа каждого из свидетелей, однако заплатил им только по 300 тыс. рублей (3,3 тыс. евро).

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Актер Михаил Ефремов во время допроса в полиции рассказал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал заплатить свидетелям за дачу нужных показаний по делу о смертельном ДТП с его участием, пишет Telegram-канал Mash.

"Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было", — передал он слова адвоката.

Ефремов также рассказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей на каждого из трех лжесвидетелей. Однако, отметил он, в результате эти люди получили по 300 тыс. рублей. Согласно источнику, актер "намекнул" на то, что бывший адвокат присвоил себе разницу в сумме.

Пашаев ранее заявлял, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в социальных сетях сами — после того, как он объявил о поиске очевидцев ДТП с участием Ефремова. В комментарии телеканалу "360" он сказал, что не делал подобных предложений своему бывшему клиенту: