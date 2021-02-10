Михаил Ефремов обвинил адвоката Эльмана Пашаева в подкупе свидетелей и присвоении денег

Михаил Ефремов обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в подкупе свидетелей, которые дали заведомо ложные показания по делу о смертельном ДТП с его участием. По словам актера, Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей (16,7 тыс. евро) для подкупа каждого из свидетелей, однако заплатил им только по 300 тыс. рублей (3,3 тыс. евро).
Актер Михаил Ефремов во время допроса в полиции рассказал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал заплатить свидетелям за дачу нужных показаний по делу о смертельном ДТП с его участием, пишет Telegram-канал Mash.
"Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было", — передал он слова адвоката.
Ефремов также рассказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей на каждого из трех лжесвидетелей. Однако, отметил он, в результате эти люди получили по 300 тыс. рублей. Согласно источнику, актер "намекнул" на то, что бывший адвокат присвоил себе разницу в сумме.
Пашаев ранее заявлял, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в социальных сетях сами — после того, как он объявил о поиске очевидцев ДТП с участием Ефремова. В комментарии телеканалу "360" он сказал, что не делал подобных предложений своему бывшему клиенту:
Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что следствие займется проверкой информации о возможном подкупе свидетелей Пашаевым.
"Следствие проверит данные, что трех свидетелей стороны защиты могли подкупить за 300 тыс. рублей каждого", — уточнил источник.
Адвокат Александр Добровинский, представитель семьи Сергея Захарова, который в прошлом году погиб в ДТП с участием Ефремова, заявил, что расследование дела о лжесвидетельстве будет во многом зависеть от того, какие показания дадут обвиняемые.
"Кто их нанял, кто дал указания говорить то, что они говорили в суде. От их показаний будет зависеть, кого следствие определит виновным во всей этой истории со лжесвидетельством. Но, как я уже говорил, с правосудием шутить нельзя, и данное дело лишь тому пример", — отметил он.
Пашаев в свою очередь выразил уверенность, что обвинениями в его адрес Ефремов "сам вырыл себе яму". "Судите сами: приходят три человека, говорят, что он сидел на пассажирском сиденье. А обвиняемый потом признается, что был за рулем. Зачем он это сделал? Да потому что другие адвокаты пообещали, что так Ефремов сможет скостить себе срок. Результат вы видели: 7,5 лет колонии", — сказал Пашаев.
Юрист признался, что если бы лжесвидетели были его идеей, то он нашел бы "прожженных товарищей". "Мне ведь что только не предлагали: были даже желающие взять на себя вину и отсидеть за Ефремова, просили за это суммы от 50 миллионов рублей. Но я же не идиот: весь центр Москвы в камерах, куча народу в городе, как можно такое утаить?" — рассказал адвокат.
Пашаев также обратил внимание на новость об уходе с работы следователя, который занимался делом о смертельном ДТП с участием Ефремова, и предложил свою версию случившегося:
8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился Сергей Захаров.
Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
20 ноября 2020 года стало известно о возбуждении трех уголовных дел о даче ложных показаний в отношении свидетелей защиты. Фигуранты дела были вызваны в суд по ходатайству адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Суд пришел к выводу, что их слова противоречат доказательствам, представленным по делу.
Ранее на этой неделе стало известно, что актер подал кассационную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП после этапирования из белгородской колонии в Москву, где он сейчас и находится.