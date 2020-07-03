Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину. Об этом рассказал "Москве 24" его адвокат Эльман Пашаев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам защитника, актер данное преступление не совершал, а его фразу о готовности "платить" он объяснил тем, что в ДТП участвовал автомобиль Ефремова. Более подробные объяснение адвокат давать пока отказался.

"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", — сказал Пашаев.

Более подробное объяснение приводит Telegram-канал Life Shot: "Ефремов никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. Если он хотел помочь пострадавшей стороне, то это значит, что с участием его автомобиля было совершено ДТП с летальным исходом. Он поэтому хотел помочь пострадавшей стороне, а пострадавшая сторона на этом сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу".

Пашаев подчеркнул, что прекратил общение со стороной обвинения, поняв, что вести переговоры бесполезно. "А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч получит, а даже 100 рублей не получит", — добавил он.

Адвокат отказался уточнить подробности позиции защиты, сказав, что "не может раскрывать определенный момент". "Он же все равно был в машине, это его машина. Он был выпившим", — отметил Пашаев.

Представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова адвокат Александр Добровинский после этого заявил, что "наверное, автомобилем управляли сверхчеловеческие силы. Люди говорят то, что они хотят говорить". Его слова передает издание "Подъем". Также Добровинский предположил, что защита Ефремова выбрала "тактику", и что "мы что-нибудь еще услышим интересное".

Адвокат подчеркнул, что, согласно экспертизе, автомобиль Ефремова перед ДТП находился "в великолепном состоянии". "Поэтому я и говорю, что в нем, очевидно, нечистая сила, которая управляла автомобилем. А господин Ефремов, наверное, по этой версии, находился на заднем сидении", — добавил он. В комментарии изданию Baza Добровинский также предположил, что автомобилем артиста управляли марсиане.

О тактике, избранной защитой Ефремова в своем Telegram-канале высказалась телеведущая Ксения Собчак. "Как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии", — написала она, предположив, что Пашаев будет выстраивать защиту таким образом, что обвинению нужно будет доказать, что за рулем в момент ДТП был именно Ефремов. "Без комментариев. Адвокат Ефремова у меня давно вызывал много вопросов", — подытожила Собчак.

Телеведущий "России 1" Евгений Попов также выдвинул свою версию того, как будет строиться защита Ефремова. "Там другая история. Тоже жульническая", — написал он в Telegram и предположил, что адвокат актера будет настаивать на том, что в автомобиле была неисправность, о которой Ефремова не уведомили.

Позднее издание "Московский комсомолец", ссылаясь на близкий к следствию неназванный источник, сообщило, что в машине Ефремова обнаружили следы постороннего человека и "бычки с гашишем". По информации собеседников газеты, экспертиза показала, что это вещество употреблял не Ефремов. Отмечается, что в крови Ефремова нашли только кокаин. Артист якобы не стал рассказывать, где он употреблял наркотик, отметив, что совершенно не помнит событий в день аварии.

При этом ранее сообщалось, что в крови Ефремова нашли следы кокаина и каннабиноидов. Гашиш, которым называют ряд наркотических продуктов из конопли, относится к группе каннабиноидов. Следователи возбудили дело о сбыте наркотиков в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.